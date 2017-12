Brasil quer mais medalhas na natação A seleção brasileira de natação disputará, a partir deste domingo, a quarta etapa da Copa do Mundo de Natação, em Xangai, na China. O técnico Sérgio Silva contará com os atletas Edvaldo Valério, Tatiana Lemos e Mateus Lordelo (Vasco) e Mariana Brochado e Cleber Costa (Flamengo). O Brasil conquistou 33 medalhas na etapa do Rio, 6 em Edmonton, no Canadá, e 5 em Nova York, nos Estados Unidos. Em dezembro ainda será realizada a etapa de Melbourne, na Austrália.