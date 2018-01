Brasil: reação no Mundial de Handebol Depois de ser superada por duas das Seleções mais fortes (Alemanha e Noruega) do Mundial de Handebol na Tunísia, a comissão técnica da Seleção Brasileira Masculina constatou evolução em relação a atuações anteriores diante dos mesmos adversários. Nesta quarta-feira, o Brasil volta à quadra às 15h15 de Brasília, contra o Egito, teoricamente mais fraco. Os confrontos serviram principalmente para a equipe ganhar experiência, segundo o técnico Washington Nunes. "Pontos que haviam sido exaustivamente treinados começaram a ser corrigidos. Terminamos as partidas satisfeitos pelo empenho e pela evolução dos jovens talentos."