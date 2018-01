Brasil resiste, mas Cuba vence no beisebol Em sua melhor participação em mundiais, a seleção brasileira de beisebol viu seu sonho de superar a favorita Cuba cair por terra na madruga desta quinta-feira. Imbatíveis, os cubanos sofreram para derrotar o Brasil por 4 a 3 e se classificarem às semifinais do Mundial de Beisebol, disputado em Havana. O jogo estava empatado quando o cubano Kendri Morales fez a jogado da vitória. Com o resultado, restou a equipe nacional a disputa do 5º ao 8º lugar. Já os donos da casa vão enfrentar Taiwan, vencedor do confronto contra os EUA, na próxima fase. O Panamá venceu a Nicarágua e vai jogar com o Japão, que eliminou a rival Coréia do Sul.