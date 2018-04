Brasil se vinga da Argentina e vence rival no handebol

BARCELONA - Desde a derrota na final dos Jogos Pan-Americanos, que custou a vaga nos Jogos de Londres, a Argentina estava engasgada na garganta da seleção brasileira masculina de handebol. A revanche veio neste domingo, com vitória convincente, por 24 a 20, pela segunda rodada do Mundial da categoria, em Granollers, na Espanha. E de nada adiantou a visita que o time argentino fez ao craque Messi, na véspera. O melhor do mundo não levou sua sorte.

A equipe brasileira vinha de um revés para a Alemanha, por 33 a 23, na estreia, sábado, e precisava vencer para seguir com chances de avançar na competição. Pela fase de grupos, o Brasil ainda pega França, Montenegro e Tunísia, precisando de um triunfo para avançar.

O Brasil começou o jogo melhor contra o seu maior rival e logo abriu 5 a 2. Mas a recuperação argentina também não tardou e o empate veio em 6 a 6. Depois disso a partida seguiu equilibrada, quase sempre com os brasileiros à frente, com vantagem de até dois pontos. Os argentinos só lideraram em duas parciais.

Apenas mais perto do fim do jogo é que o Brasil conseguiu se distanciar um pouco, abrindo 20 a 17. O único momento em que a vantagem chegou a quatro pontos foi exatamente depois do último gol, de Arthur Patrianova, que sacramentou o 24 a 20. O armador Fernando Pacheco mais uma vez foi o artilheiro da equipe, com oito gols, enquanto Arthur fez cinco.

O Brasil volta à quadra, na terça-feira, mais uma vez em Granollers, cidade próxima de Barcelona. A rival da vez é a França, grande favorita a ficar com a primeira colocação do Grupo A.