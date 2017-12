Brasil se vinga de Portugal e vai à decisão no futebol de areia A seleção brasileira de futebol de areia enterrou o fantasma português. Na manhã deste sábado, o time venceu o arqui-rival por 7 a 4, de virada, e garantiu vaga na decisão do Mundial, que está sendo disputado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O jogo serviu de revanche para os brasileiros, eliminados pelos portugueses justamente na semifinal da edição de 2005. Vingança consolidada, o adversário na final será o Uruguai, às 11 horas deste domingo. O público que foi à arena montada na praia viu uma partida emocionante do começo ao fim. Portugal chegou a abrir 4 a 2 no primeiro período, mas não resistiu à ótima atuação brasileira nos outros dois. Com menos de 30 segundos de jogo, Portugal abriu o placar com um golaço de voleio de Madjer. Sidney empatou, mas Madjer, mal marcado, fez 2 a 1 logo em seguida, num sem-pulo. Bem postado, o time português ampliou com Miguel, após bola roubada no ataque. Bueno descontou para o Brasil, mas Madjer, inspirado, fez 4 a 2 em chute cruzado e chegou ao seu 18.º gol na competição, da qual é artilheiro isolado e forte candidato a melhor jogador. A partir daí, no entanto, só deu Brasil, que virou para 5 a 4 no segundo período, com gols de Bruno, Betinho e Sidney. No entanto, o time sofreu um susto: Buru deslocou o ombro direito e teve que deixar a partida. O desfalque, no entanto, não atrapalhou o time brasileiro. Diante de um adversário inoperante no ataque, Bruno e Sidney fecharam o placar no terceiro período.