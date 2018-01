Brasil segue com 2 duplas no Mundial Enquanto Larissa e Juliana estão na final da chave feminina, o Brasil segue na luta para disputar o título também entre os homens no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Berlim, na Alemanha. Pela repescagem do torneio, as duplas Harley/Benjamin e Márcio/Fábio disputam neste sábado uma vaga nas semifinais. Harley e Benjamin ganharam dos portugueses Maia e Brenha por 21/18 e 21/17. Depois, também nesta sexta-feira, venceram os norte-americanos Gibb e Metzger por 21/15 e 21/19. Com isso, disputarão vaga na semifinal contra os argentinos Conde e Salema. Márcio e Fábio também precisaram de duas vitórias nesta sexta-feira. Primeiro, passaram pelos holandeses Boersma e Kogel por 21/12 e 21/15. Depois, eliminaram os alemães Dieckmann e Scheuerpflug por 21/19 e 21/17. E agora, vão enfrentar os russos Barsouk e Arkaev. Mas o Brasil teve duas eliminações nesta sexta-feira, na repescagem da chave masculina. Atuais campeões olímpicos, Ricardo e Emanuel perderam para os noruegueses Horrem e Pettersen por 21/16 e 22/20. Já Tande e Franco chegaram a vencer um jogo pela repescagem (21/19 e 21/17 nos noruegueses Goranson e Engvik), mas foram derrotados depois pelos canadenses Leinemann e Van Huizen por 21/13, 19/21 e 15/12.