Brasil seleciona 16 judocas para Grand Slam de Paris, em fevereiro

SÃO PAULO - A seleção brasileira de judô terá 16 atletas na disputa do Grand Slam de Paris, primeira grande competição da temporada, que acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro, na França. Na equipe, serão nove judocas no feminino e sete no masculino, incluindo estrelas como Rafaela Silva e Sarah Menezes.

Para Rafaela Silva, o Grand Slam de Paris será a chance de estrear o número vermelho no quimono, restrito às campeãs mundiais - ela ganhou o inédito título no ano passado, no Rio. Já Sarah Menezes terá a honra de utilizar numeração na cor dourada, reservada para os atuais campeões olímpicos.

Entre os 16 convocados, a disputa na França representará uma estreia em competições oficiais com a seleção principal para Jéssica Pereira. Medalhista de prata no Mundial Júnior de 2013, na Eslovênia, ela compete na categoria até 52kg. "O esforço que faço nos treinamentos é com esse objetivo, o de poder buscar um bom resultado em grandes palcos como o de Paris", comemorou a judoca.

A equipe feminina do Brasil terá: Sarah Menezes (até 48kg), Jéssica Pereira (até 52kg), Flávia Gomes (até 57kg), Rafaela Silva (até 57kg), Katherine Campos (até 63kg), Mariana Silva (até 63kg), Maria Portela (até 70kg), Nádia Merli (até 70kg) e Maria Suelen Altheman (acima de 78kg). E a masculina conta com: Felipe Kitadai (até 60kg), Marcelo Contini (até 73kg), Bruno Mendonça (até 73kg), Eduardo Santos (até 90kg), Renan Nunes (até 100kg), Hugo Pessanha (até 100kg) e David Moura (acima de 100kg).