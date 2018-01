Brasil será sede do Mundial de Corridas de Rua O Brasil será sede do Mundial de Corridas de Rua em 2008. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pela Associação Internacional das Federações de Atletismo, na reunião do Conselho, em Osaka, Japão. ?Ajudou o fato de já termos feito um Mundial Feminino de 15 km da Iaaf na cidade?, observou Roberto Gesta de Mello, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo.