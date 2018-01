Brasil só tem 98 atletas classificados para o Pan do Rio A exatos cem dias do Pan do Rio, o segundo da história no País, 98 atletas, de 13 esportes, já têm vaga na maior delegação brasileira de todos os tempos - o país-sede está automaticamente inscrito nas 42 modalidades em disputa. A estimativa é que a delegação tenha 966 integrantes, 699 atletas (389 homens e 310 mulheres) e 267 oficiais - o recorde de inscrições era do Pan de São Domingos, em 2003, com 721 pessoas e 479 atletas. Embora alguns esportes, como o vôlei, queiram competir com força máxima (o grupo bicampeão mundial e olímpico não tem o ouro pan-americano), outros, como hipismo e basquete, podem não ter seus ídolos. Os esportes com atletas classificados são badminton (8), boliche (4), canoagem (5), hipismo (2) - o campeão olímpico Rodrigo Pessoa, um dos pré-convocados, disse que não virá se for mantido o critério de seletivas -, caratê (9), lutas livre e greco-romana (11), pentatlo moderno (4), squash (6), tênis de mesa (2), tiro (23), triatlo (6), vela (16) e vôlei de praia (2). Os principais esportes individuais, em que estão em disputa o maior número de medalhas, como atletismo e natação, definirão as equipes mais perto do Pan - a luta pelas vagas termina nos campeonatos nacionais. Para os 83 convocados no atletismo, o prazo final será o Troféu Brasil, de 20 a 24 de junho, em São Paulo. A definição das 52 vagas na natação sairá após o Troféu Brasil, em maio. Esportes coletivos dependem de convocação dos técnicos. Já a participação do hóquei sobre a grama está ameaçada - as seleções foram desfeitas há 3 meses, por problemas com os técnicos. No Pan, podem garantir vaga em Pequim: atletismo, handebol, hipismo, hóquei, nado sincronizado, natação, pentatlo, pólo aquático, tênis, tênis de mesa, triatlo e tiro.