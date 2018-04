Brasil sofre eliminações no atletismo Além de Jadel Gregório no salto triplo, o atletismo brasileiro só pôde comemorar nesta sexta-feira a classificação para as semifinais dos 1.500 metros, para homens, e dos 800 metros feminino. No salto em altura, no arremesso de peso, nos 100 metros e nos 400 metros, os resultados não foram bons para o País. Nos 1.500 metros, Hudson de Souza garantiu vaga na semifinal, completando a prova em 3m40s78. Ele ficou na sétima colocação de sua eliminatória e conseguiu ir para a próxima fase por tempo - os cinco primeiros de cada disputa ganhavam automaticamente a vaga, junto com os outros nove mais rápidos no geral. A semifinal está marcada para domingo, às 15h50 (horário de Brasília). O melhor por enquanto é o inglês Michael East (3m37s37). Também chegou à semifinal a corredora Luciana Mendes, dos 800 metros. Ela ficou em quarto lugar em seu grupo, com 2m01s36, e passou para fase seguinte por tempo. Luciana corre novamente neste sábado, às 14h40 (horário de Brasília). Rosemar Coelho não conseguiu passar para a final dos 100 metros. Pela manhã, na primeira eliminatória, ela completou o percurso em 11h43. Nas quartas-de-final, no entanto, ela piorou seu tempo, fechando em 11h45. Ficou em 30º na classificação geral. Anderson Oliveira, dos 400 metros, também foi eliminado. No salto em altura, o represente brasileiro ficou de fora da disputa. Jessé Farias de Lima saltou 2,25 metros e terminou no 17º lugar. O dia também não foi bom para Elisângela Adriano, que encerrou sua participação em Atenas. Ela não passou do 13º lugar do grupo A, tendo arremessado o disco a uma distância de 58,13 metros.