Brasil supera Cuba no Ibero-Americano Com 38 medalhas no total, o Brasil conquistou o 10º Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, encerrado no domingo na Cidade da Guatemala. Os brasileiros ganharam 15 medalhas de ouro, 13 de prata e 10 de bronze. Cuba ficou em segundo lugar. Um dos melhores resultados técnicos foi o conquistado pelo brasileiro André Domingos da Silva, que venceu os 200 metros com o tempo de 20s.