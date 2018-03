Brasil supera Rússia no ranking do vôlei O Brasil assumiu a liderança do ranking mundial de vôlei, elaborado pela Federação Internacional (FIVB), ao garantir vaga na final da Liga Mundial, que será disputada neste domingo, em Madri, frente à Sérvia e Montenegro. O Brasil busca o terceiro título da competição, enquanto os russos ficaram apenas em sétimo lugar. O título mundial sub-19, em Suphanburi, na Tailândia, ao derrotar a Índia, por 3 sets a 0, também contou pontos para a nova classificação brasileira.