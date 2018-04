Brasil tem 1 dupla masculina em semi no vôlei de praia O Brasil terá apenas uma dupla nas semifinais da chave masculina do Grand Slam de Corrientes, na Argentina, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, somente a parceria formada por Bruno Schmidt e Pedro Solberg continuam na luta pelo título. As outras três duplas, que chegaram às oitavas de final depois dos jogos de sexta-feira, ficaram pelo caminho.