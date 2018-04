Brasil tem 2 duplas com 100% na etapa do vôlei da praia Na abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, com a disputa da primeira etapa da temporada, em Fuzhou, na China, duas duplas brasileiras conseguiram 100% de aproveitamento nesta quarta-feira, com vitória nos dois jogos do dia, e conseguiram vaga antecipada para a próxima fase: Ricardo/Álvaro Filho e Vitor Felipe/Evandro. Enquanto isso, Bruno Schmidt/Pedro Solberg e Thiago/Hevaldo, os outros representantes do Brasil na competição, seguem com chances de classificação.