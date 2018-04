Brasil tem definidas as duplas  para o Mundial de Vôlei de Praia

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou nesta sexta-feira a lista das duplas que vão participar da próxima edição do Mundial de Vôlei de Praia, que vai ser disputada entre 26 de junho e 5 de julho, na Holanda. E o Brasil será representado por oito duplas, sendo quatro masculinas e quatro femininas.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) indicou seis duplas em cada naipe, com a FIVB definindo as parcerias por intermédio do ranking de entradas, que é baseado na pontuação dos atletas no Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

As parcerias masculinas do Brasil no torneio serão: Alison/Bruno Schmidt (2.º lugar do ranking), Ricardo/Emanuel (6.º), Pedro Solberg/Evandro (11.º) e Vitor Felipe/Álvaro Filho (12.º). Já as duplas na chave feminina serão: Larissa/Talita (1.º lugar do ranking), Ágatha/Bárbara Seixas (5.º), Juliana/Maria Elisa (6.º) e Fernanda Berti/Taiana (8.º).