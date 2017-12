Brasil tem desempenho regular na Itália André Domingos foi o melhor brasileiro, neste domingo, no Meeting de Rieti (Itália), com o 4.º lugar nos 200 m (20s68).O francês Ronald Pognon (20s27) venceu, seguido por Christopher Williams (20s32) e Ainsley Waugh (20s35), da Jamaica. Nos 1.500 m, Hudson de Souza foi 5.º (3min33s25) na vitória do americano Bernard Lagat, em 3min29s30, melhor marca do ano. Osmar Barbosa abandonou os 800 m, que teve a vitória de Wilfried Bungei (1min43s70), do Quênia.