Brasil tenta a revanche contra Venezuela Com o sentimento de vingança, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta a Venezuela neste sábado, pela última rodada do Campeonato Sul-Americano, às 16 horas, no ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste do Rio - a Globo transmite ao vivo. Algozes do Brasil na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, os venezuelanos estão invictos na competição, assim como o time de Bernardinho. Por isso, o vencedor do confronto garantirá o título e o direito de disputar a Copa do Mundo do Japão, em novembro - torneio que distribuirá três vaga aos Jogos Olímpicos de Atenas. Os atletas brasileiros, que acabaram conquistando a medalha de bronze em São Domingos, tentam despistar quando indagados sobre a revanche contra os campeões pan-americanos, mas o desejo de devolver a derrota é evidente. Para o técnico Bernardinho, o mais importante vai ser a seleção atuar com determinação e vontade de vencer, principalmente porque a Venezuela mostrou um crescimento técnico no Pan e já é capaz de jogar "de igual para igual" com o Brasil. Bernardinho procurou a todo momento não falar em vingança e optou por desviar a atenção dos atletas para a importância do título do Sul-Americano. "Essa competição já tem uma importância natural. E ela duplica já que é classificatória para a Copa do Mundo", afirmou o treinador. Experiente, o atacante Giovane afirmou que a derrota para os venezuelanos no Pan não abalou a seleção. Ele lembrou que o mais importante é o Brasil dar continuidade ao trabalho vitorioso, com o objetivo de se classificar para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. O oposto Anderson foi um dos únicos a admitir o clima de revanche. "De uma maneira ou de outra será uma revanche. Ninguém aceita a derrota do Pan-Americano", confirmou o atleta. "A Venezuela está entalada na garganta e queremos dar o troco." Nesta sexta-feira, foi dia de folga para a seleção e Bernardinho aproveitou para fazer alguns ajustes na equipe. Realizou um treinamento técnico e tático, além de exibir vídeos aos jogadores sobre a Venezuela. Já os venezuelanos venceram o Paraguai pela penúltima rodada do Sul-Americano, por 3 sets a 0, parciais de 25/5, 25/18 e 25/14, em 1h08. No outro confronto do dia, a Argentina conseguiu sua primeira vitória na competição ao superar o Chile, por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/17 e 25/14, em 57 minutos.