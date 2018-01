Brasil tenta mostar superioridade no handebol Depois de conquistar medalhas de ouro no handebol masculino e feminino adulto nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, o Brasil tenta a mesma proeza nos Pan-Americanos Juvenil, que começou nesta quarta-feira, com jogos em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense. Além do Pan-Americano Juvenil, que reúne atletas com até 18 anos, está sendo realizado o Sul-Americano Cadete, com jogadores até 16 anos. "Estamos com um grupo coeso e sem problemas de lesão", comemorou o técnico da equipe juvenil feminina, Sérgio Luiz Graciano. Segundo ele, vários amistosos realizados no período de preparação para a competição deram a tranqüilidade necessária para o Pan. "Os amistosos quebram um pouco este nervosismo", disse. O otimismo também está presente entre os jogadores masculinos. "Ganhar o Pan será uma conseqüência do empenho", afirmou o técnico Eduardo Carlone Leite. No cadete, a seleção feminina, que está em busca do tricampeonato continental, arrancou com uma goleada por 35 a 2 contra o Chile, ontem à tarde. "A Argentina sempre vem bem estruturada, porém acredito no potencial do Brasil", disse o técnico Paulo Ricardo Nunes. A equipe do cadete masculino brasileiro venceu o Uruguai, por 27 a 12. "O placar poderia ser maior", disse o técnico Walter Holanda de Andrade Júnior. "Nossa seleção ainda é favorita, carrega esta responsabilidade, mas está atenta ao crescimento dos adversários."