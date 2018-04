Brasil tenta mostrar que é forte também fora de casa

O Brasil busca hoje sua primeira vitória fora de casa nas Eliminatórias da Copa de 2010, contra a seleção do Peru, adversário com pobre tradição no futebol sul-americano. Com Kaká e Robinho, os dois em grande fase, não há como negar a expectativa de um novo espetáculo. Ronaldinho treinou ontem, não sentiu a contusão no tornozelo e há boa possibilidade de que seja escalado. O jogo será em Lima a partir das 16h10 locais - 19h10, no horário de Brasília. Acompanhe online a partida do Brasil, a partir das 19h10 Na última partida, o time do técnico Dunga goleou o Equador, no Maracanã, por 5 a 0, com show da dupla de craques. Mas o retrospecto recente do Brasil contra equipes da América do Sul, em Eliminatórias de Mundial, não é muito bom, quando os jogos são disputados fora do País. São cinco partidas consecutivas sem vencer. Nos treinos da semana em Teresópolis, Dunga deu ênfase ao que considera fundamental para o time voltar de Lima com três pontos: manter a posse de bola por mais tempo do que o adversário e errar o mínimo possível nas trocas de passes. "Vamos enfrentar uma seleção forte nas jogadas de bola aérea", disse o técnico, para valorizar o rival. O objetivo da seleção é terminar a quarta rodada, na noite de quarta-feira, quando jogará com o Uruguai, no Morumbi, com 10 pontos. Por enquanto, tem 4. Isso daria tranqüilidade à comissão técnica até o compromisso seguinte do Brasil nas Eliminatórias - apenas em junho de 2008, contra o Paraguai. E permitiria a Dunga se dedicar mais à preparação do time Sub-23 para a disputa da Olimpíada de Pequim. Na seleção não existe temor de que o Brasil não se classifique para o Mundial. Até por causa da disparidade técnica no continente, com supremacia da equipe de Dunga e da Argentina. Ambos têm presença certa no torneio da África, em 2010. O jogo desta noite pode também celebrar o reencontro do atacante Luís Fabiano com a ?amarelinha?. Convocado para a vaga de Afonso, contundido, estará entre os reservas, mas tem chances de entrar no decorrer da partida. Se o time estiver em dificuldades no ataque e prevalecer o bom senso do treinador, o ex-atleta do São Paulo deve entrar no segundo tempo. Nos treinos, Luís Fabiano se saiu melhor do que Vágner Love, de quem recebeu elogios e uma declaração incomum quando está em disputa uma posição no time. "Tomara que entre, faça gols e ajude a seleção", afirmou Vágner Love, até agora pouco produtivo na equipe. Se há problemas no ataque, Dunga está satisfeito com o rendimento da defesa, notadamente dos zagueiros Lúcio e Juan, sempre firmes na marcação e que sabem conduzir a bola com alguma técnica. Como atribui à seleção do Peru a capacidade de desestabilizar os adversários com jogadas de bola aérea, Dunga orientou sua zaga para evitar surpresas desagradáveis em Lima. "Tem de se antecipar e eles sabem disso." Logo após a partida, a equipe volta para o Brasil em vôo fretado. Vem direto para São Paulo, onde atuará contra o Uruguai. E não vai ter muito tempo para descansar. Amanhã à tarde, treina no campo do Pão de Açúcar Esporte Clube. HISTÓRIA Brasil e Peru se enfrentaram 37 vezes, com 26 vitórias brasileiras, 8 empates e 3 vitórias peruanas. O Brasil marcou 79 gols e sofreu 26. No último duelo, em 27 de março de 2005, em Goiânia,vitória do Brasil: 1 a 0, gol de Kaká.