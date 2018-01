Brasil tenta título no Fast Triatlo Carla Moreno, Sandra Soldan e Ana Boccanera são as representantes do Brasil no Mundialito Feminino de Fast Triatlo, neste domingo, às 9h30 (com transmissão da TV Globo), em Santos (SP), com a participação de triatletas do Canadá, Japão, Argentina, República Checa e África do Sul. Este ano, as brasileiras vão tentar repetir o título por equipes de 2004. No Fast Triatlo, os atletas disputam três baterias seguidas, com curto intervalo para descanso, cada uma com 250 metros de natação, 4.400 m de ciclismo e 1.440 m de corrida. Cada etapa vale pontos para os títulos individual e por equipes. Em 2004, Sandra foi campeã individual e Carla, vice.