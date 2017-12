Brasil terá 18 no Mundial de Atletismo O Brasil levará 18 atletas para a disputa do 9º Campeonato Mundial de Atletismo, em Paris, entre os dias 23 e 31 deste mês. A equipe brasileira terá 15 participantes no masculino e três no feminino. Muitos deles conquistaram medalhas no Pan-Americano de São Domingos. O primeiro Mundial foi realizado há 20 anos em Helsinque, na Finlândia, cidade que receberá a 10ª edição da competição, em 2005. Até hoje, o Brasil acumula 7 medalhas (3 de prata e quatro de bronze).