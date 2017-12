Brasil terá 2 etapas do GP de Atletismo O Brasil vai organizar duas etapas do IAAF Grand Prix em 2004. Os torneios serão realizados em maio: dia 16, no estádio Miécimo da Silva, no Rio, e dia 23, no estádio Olímpico do Pará, em Belém. Ao final do circuito, os oito melhores de cada prova disputarão a Final Mundial do Atletismo (WAF), em Mônaco, em 18 e 19 de setembro.