Brasil terá 4 duplas em etapa chinesa do Circuito Mundial de vôlei de praia

FUZHOU, CHINA - O Brasil será representado por quatro duplas na primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta terça-feira, Hevaldo e Thiago avançaram no qualifying da etapa Open de Fuzhou, na China, e garantiram a presença de uma quarta parceria do País na chave principal do torneio. As outras duplas brasileiras serão Bruno Schmidt/Pedro Solberg, Ricardo/Álvaro Filho e Vitor Felipe/Evandro.

No qualifying, Hevaldo e Thiago venceram os suecos Gunnarsson e Brinkborg por 2 sets a 0, com parciais de 25/23 e 21/18, em 44 minutos. Assim, eles se garantiram no torneio principal e vão disputar o grupo F. A dupla brasileira vai encarar Smedins/Samoilovs, da Letônia, Dollinger/Windscheif, da Alemanha, e Chen/Li, da China.

A primeira fase terá um duelo brasileiro, no Grupo C, entre Bruno Schmidt e Pedro Solberg e Ricardo e Álvaro Filho. Sorokins/Smedins, da Letônia, e Prokopiev/Bogatov, da Rússia completam a chave. Vitor Felipe e Evandro estão no Grupo E e vão encarar os alemães Erdmann e Matysik, os holandeses Stiekema e Varenhorst e os ucranianos Popov e Samoday.

A chave principal em Fuzhou começa a ser disputadas nesta quarta-feira. As duas melhores duplas de cada chave avançam às oitavas de final do torneio.