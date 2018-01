Brasil terá 4 na Copa de Atletismo O Brasil terá quatro representantes para a disputa da Copa do Mundo de Atletismo, que será realizada nos dias 20 e 21 de setembro, em Madri, na Espanha, segundo informação da Confederação Brasileira de Atletismo. Nesta quarta-feira, Maurren Maggi (salto em distância), Elisângela Adriano(arremesso do disco) e André Domingos (revezamento 4x100m) viajam para a Europa. Jadel Gregório (salto triplo) já está na Espanha. Antes de disputar a Copa do Mundo, Maurren e Jadel fazem a final do Grand Prix de Atletismo em Paris, na França, neste sábado.