Brasil terá 4 nadadores na 1ª etapa Começa nesta sexta-feira a Copa do Mundo da Natação em Piscina Curta (25 metros), com a etapa de Durban, na África do Sul - no total serão oito. Nesta abertura (a disputa vai até domingo), quatro nadadores brasileiros estarão em ação: Kaio Márcio Almeida, Lucas Salatta, Nicholas dos Santos e Leonardo Costa. Kaio Márcio e Lucas Salatta serão os primeiros a cair na água, nos 200 metros borboleta. Lucas ainda nadará os 200 metros costas, além dos 200 e dos 400 metros medley. E Kaio também competirá nos 100 e nos 50 metros borboleta. Nicholas estará nos 50 metros livre e nos 50 metros borboleta. E Leonardo disputará os 200 metros livre, além dos 100 e dos 200 metros costas. No ano passado, os brasileiros voltaram de Durban com oito medalhas: duas com Thiago Pereira (ouro e bronze), três com Lucas Salatta (um ouro e duas de bronze) e três com Eduardo Fischer (duas de prata e um bronze). Na última temporada da Copa do Mundo, o Brasil conquistou um total de 25 medalhas, sendo 3 de ouro, 10 de prata e 12 de bronze.