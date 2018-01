Brasil terá 4 tenistas de mesa no Pan O Brasil terá 4 atletas no tênis de mesa no Pan-Americano de São Domingos, na República Dominicana, em agosto. Hugo Hoyama, Gustavo Tsuboi e Thiago Monteiro ficaram com a vaga nesta sexta-feira, na semifinal do Campeonato Latino-Americano, em El Salvador. Com o resultado, abriram vaga para Bruno Anjos, eliminado na 3ª fase.