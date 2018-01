Brasil terá 6 na Copa de Atletismo A Confederação Brasileira de Atletismo confirmou, nesta quinta-feira, os atletas do País que integrarão a seleção das Américas na Copa do Mundo de Madri (Espanha), nos dias 20 e 21 de setembro. Os representantes brasileiros são Osmar dos Santos, nos 800 metros, Hudson de Souza, 1500 m, Jadel Gregório, salto triplo, André Domingos da Silva, revezamento 4 x 100 m, Maurren Maggi, salto em distância, e Elisângela Adriano, arremesso do peso.