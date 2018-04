Brasil terá 7 duplas na etapa final O torneio classificatório masculino para a etapa final do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em disputa na Praia de Copacabana, foi favorável aos brasileiros. O País contará com o máximo possível de duplas: sete. Nesta terça-feira, três delas conseguiram bons resultados a garantiram participação na etapa carioca do circuito, a que fecha o calendário. Pará e Pedro Cunha, Fábio Luiz e Paulo Emílio; e Bruno e Rodrigo vão se juntar amanhã a outras 29 duplas, na luta pelo título. Os medalhistas de ouro nos Jogos de Atenas, Emanuel e Ricardo, campeões por antecipação do Circuito Mundial de 2004, e as duplas foramadas por Tande e Franco, Márcio e Benjamim e Fred e Harley completam a relação dos atletas brasileiros no circuito. MULHERES - O torneio principal feminino começa nesta quarta-feira, a partir das 8 horas, também com a presença de sete duplas do Brasil. Destaque para Adriana Behar e Shelda, que também já conquistaram o título por antecipação e a que vem recebendo assédio cada vez maior dos torcedores em Copacabana, depois de voltarem de Atenas com a medalha de prata. Larissa e Juliana lutam pelo vice-campeonato. Elas precisam terminar o torneio em 13º lugar para assegurar o triunfo. "Começamos o ano em 42º luhar no ranking mundial. Conquistar o vice do Circuito Mundial é muito importante, como trabalho de equipe, para que possamos conseguir um bom patrocínio", disse Larissa, medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos.