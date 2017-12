Brasil terá apenas uma atleta nos 800m Devido ao doping da atleta Fabiane dos Santos, divulgado ontem, Luciana de Paula Mendes será a única representante brasileira nas séries eliminatórias dos 800 m, amanhã, no Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá. Luciana se diz aliviada por não ter de enfrentar a concorrência da companheira que a vinha ofuscando com resultados obtidos de forma ilegal. As relações, que já não eram muito boas entre elas, estão definitivamente cortadas. Como é reincidente no doping, Fabiane pode ser banida por toda vida do atletismo. ?Faço essa prova há 15 anos. Ninguém melhor que eu sabe como é difícil baixar os segundos?, desabafa Luciana. ?Neste ano, ela baixou quatro. É muita coisa. Um absurdo. Competi com ela na Europa este ano e via os resultados. Todo mundo via. Quem está no meio sabe que é um absurdo.? Quando atendeu à ligação da reportagem do JT, ontem, em seu quarto de hotel, Luciana tinha um tom de voz bem baixo. Dormindo? ?Um pouquinho?, respondeu. Eram três da tarde no horário local. Mas o assunto a animou. Rapidamente acordou para explicar por que não ficou nem um pouco chateada com esse segundo momento infeliz da carreira da companheira, que deslanchava de forma impressionante nesta temporada. Fabiane, que tem 25 anos e mora em Madri, havia sido flagrada no antidoping pela primeira vez, em 1995, por uso de anabolizante. Em seguida, lembra Luciana, ficou um bom tempo sem melhorar seu tempo, na época em torno de 2min01s. Neste ano, ganhou os 800 m em três meetings ? Rio de Janeiro, Milão e Sevilha ?, foi a segunda colocada em Atenas e a terceira em Oslo. E melhorou cinco vezes sua marca, até chegar a 1min58s83, em Oslo. O Meeting do Rio de Janeiro desmascarou Fabiane. Em 6 de maio, a urina dela foi coletada e, segundo a IAAF (Associação das Federações Internacionais de Atletismo), foi constatado alto nível de Testosterona. Como manda o protocolo, a atleta teve de dar uma explicação. Não convenceu. Foi solicitada então a contraprova, no laboratório credenciado pela IAAF em Montreal. Segundo a Confederação Brasileira de Atletismo, o doping foi confirmado na segunda-feira à noite (22h de Brasília). Ironicamente, a CBAt tinha anunciado recentemente a criação de uma comissão antidoping. Luciana também não se preocupa com uma proibição de competir para toda vida, de Fabiane. Se cumprimentava por educação a ?companheira? cujo corpo ?se transformou? nos últimos tempos, como diz, agora não precisará mais fingir. ?A gente não se bica muito porque já na primeira vez achei desonestidade.? Diz que não chega a estar feliz, mas ?aliviada?. Aos 30 anos, a recordista sul-americana (1min58s27) garante estar pronta para correr no Mundial: ?Cheguei limpa e terei de representar bem o Brasil como sempre fiz.? Luciana acredita que será possível chegar à final se repetir o melhor tempo que fez neste ano: 1min59s29. Também foi divulgado ontem o doping de Venolyn Clarke, campeã canadense dos 100 m, pelo mesmo anabolizante de Ben Johnson na Olimpíada de Seul/88: Estanozolol. Paradoxalmente, há dois dias a IAAF havia permitido que a russa Olga Yegorova competisse nos 5.000 m, apesar do exame positivo para o hormônio Eritropoietina, a EPO.