Brasil terá cinco atletas no programa do esqui O esquiador Hélio Freitas embarca hoje para os Jogos Olímpicos de Inverno, em Turim. No dia 17, disputa os 15 km do esqui cross country. Freitas, 36 anos, era triatleta e decidiu mudar para o esqui ao ver os Jogos na TV. Os outros brasileiros na modalidade: Nikolai Hentsch e Mirella Arnhold, esqui alpino; Isabel Clark, snowboard; e Jaqueline Mourão, cross country.