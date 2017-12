Brasil terá dois no Cross Country Hudson Santos de Souza e Fernando Alex Fernandes serão os dois representantes brasileiros no Campeonato Mundial de Cross Country, que será realizado nos dias 23 e 24 de março, em Dublin, da Irlanda. Os dois são campeões brasileiros e sul-americanos da modalidade: Hudson, na corrida de 4 km para adultos, e Fernando, nos 8 km para juvenis - de até 19 anos. Este ano, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) decidiu levar ao Mundial apenas atletas que vencessem a Copa Brasil ? disputada em Poços de Caldas (MG), nos dias 2 e 3 de fevereiro ? e que ficassem entre os três primeiros do Campeonato Sul-Americano ? realizado em 23 e 24 de fevereiro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O brasiliense Hudson de Souza, de 24 anos, também é campeão e recordista sul-americano dos 1.500m rasos. Fernando é campeão brasileiro, sul-americano e pan-americano juvenil dos 5.000m rasos.