Brasil terá judocas novatos no Pan Dos 14 atletas da seleção brasileira de judô (sete categorias no masculino e no feminino), 6 vão estrear em Jogos Pan-Americanos em São Domingos: Marli Midori e João Derly (ligeiro), Luiz Camilo e Tânia Ferreira (leve), Carlos Honorato (médio) e Mário Sabino (meio-pesado). Apesar disso, são judocas experientes. A exceção é Marli, que disputou apenas um torneio mundial universitário, na Iugoslávia, em que ficou em sétimo lugar. "Essa é a melhor seleção masculina de todos os tempos", afirma o técnico Luiz Shinohara, que acredita na possibilidade de medalha de ouro com Sabino, Derly e o pesado Daniel Hernandes. Em São Domingos, os judocas lutarão no ginásio do Pan-Americano de Judô de 2002 - em 2003, o Pan foi disputado em Salvador. Nos Jogos de Winnipeg/99, o Brasil conquistou nove medalhas, uma de ouro, com a meio-médio Vânia Ishii. O último ouro masculino em Pan foi em Mar del Plata/95, com o pesado José Mário Tranquilini. Mário Sabino, policial militar, parece mal-encarado. Na verdade, é um dos judocas mais calmos e tímidos. "Como não disputava um Pan de judô havia 12 anos e os rivais em São Domingos serão os mesmos, preferia ser surpresa. Poucos me conhecem bem", diz ele, ouro em Salvador. Sabino destaca como um dos principais adversários no Pan o canadense Nicolas Gill, vice-campeão olímpico em 2000, de quem perdeu a final do Torneio da Hungria, em 2003. Ele foi sétimo em Sydney. Floriano Almeida, técnico do feminino, aposta em Tânia Ferreira, única brasileira que já treinou em Cuba. "Eu e o Sabino sentimos o gostinho de uma grande competição em Sydney. Acho que a maior cobrança será de nós mesmos", disse Tânia, nona colocada na Olimpíada. Entre as principais adversárias, Tânia aponta Isabel Fernandes, campeã olímpica, e a cubana Yurisleidy Lupetey, campeã mundial, de quem perdeu "por pouco" a final do Pan de judô de 2002. "Naquele ano, ela tinha vencido todas as lutas por ippon e aí me convidaram para treinar em Cuba", conta a judoca, que ganhou o apelido de "piernas flaquitas" por causa da diferença física em relação às cubanas.