Brasil terá maior delegação em Atenas O Brasil tem a maior delegação da história em Jogos Olímpicos, desde 1920, em Antuérpia, quando competiu pela primeira vez. Serão 233 atletas, em Atenas, na Grécia, de 13 a 29 de agosto, e o número de homens é quase igual ao de mulheres até agora: 118 a 115. O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou nesta quarta-feira a parcial ? a delegação ainda não está fechada ? após os resultados do Troféu Brasil de Atletismo, no fim de semana, em São Paulo. A maior delegação do Brasil foi a dos Jogos de Atlanta, em 1996, com 225 atletas. O atletismo, que também teve em Atlanta a maior equipe de sua história, com 42 integrantes, é um time que ainda não está fechado ? o prazo final estabelecido pela confederação da modalidade é o dia 11 de julho. Vários atletas que ainda não têm índices, como Hudson Santos de Souza, nos 1.500 metros, e Claudinei Quirino, nos 200 m, vão tentar as marcas mínimas estabelecidas para as suas provas no exterior. Há casos ainda de atletas que já possuem os índices, mas disputam vaga na delegação entre eles, como Anselmo Gomes da Silva e Márcio Simão de Souza, nos 110 metros com barreiras. ?Acho que teremos uma equipe de cerca de 40 atletas, embora os índices sejam mais fortes que os estabelecidos em 1996?, afirmou Roberto Gesta de Melo, presidente da CBAt. O Brasil deverá ter a participação em 26 esportes, também um recorde ? a marca anterior era de 24 esportes, em Sydney 2000. O COB também aguarda a divulgação do ranking pela Federação Internacional de Tênis, que define os classificados. Há expectativa de aumento da equipe da natação se o Brasil classificar os revezamentos femininos, pela ranking da Federação Internacional. Fabiane Hukuda deve ocupar a vaga do Canadá no judô (52 quilos), com base no ranking continental. O remo tem chances na última seletiva, a partir de domingo, em Lucerne, Suíça.