Brasil terá mais de 20 treinadores estrangeiros no Pan Nem todo estrangeiro será rival do Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Em busca de experiência e resultados melhores, algumas modalidades foram atrás de técnicos em outros países e mais de 20 deles estarão no evento de julho com a camisa verde e amarela. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), atualmente 16 esportes diferentes, de um total de 39 no Pan, contam com 26 técnicos estrangeiros. O caso mais notório é o da ginástica artística. Após a contratação de três ucranianos, país com forte tradição no esporte, a modalidade conquistou resultados significativos, incluindo o título mundial de Daiane dos Santos no solo, em 2003, e diversas medalhas em etapas da Copa do Mundo. "A vinda dos técnicos para cá tem grande importância para a ginástica, pois eles trouxeram experiência para os técnicos brasileiros e um novo método de treinamento. Agregando essas duas coisas, dá um bom resultado", disse Daiane. Sem problemas com o idioma Irina Illyashenko chegou ao Brasil em 1999 e dois anos depois foi contratado o casal Nadja e Oleg Ostapenko. Eles moram em Curitiba e nem a dificuldade da língua foi empecilho, segundo a supervisora de seleções da Confederação Brasileira de Ginástica, Eliane Martins. "A comunicação com as ginastas é fácil", declarou Eliane, acrescentando que as brasileiras se adaptaram bem ao estilo ucraniano de treinar. "A exigência deles é diferente (dos brasileiros), em matéria de perfeição, de ter que repetir os movimentos. Mas elas não sentiram", garantiu. No Mundial do ano passado, a equipe brasileira ficou na 7.ª colocação, contra o 23.º lugar de 1995. "É um feito bastante grande. Não teríamos alcançado essa posição sem os técnicos estrangeiros", afirmou a supervisora. Para o Pan, o Brasil prepara uma equipe que mesclará atletas experientes e novatas para tentar conquistar medalhas. Outra modalidade que recorreu a estrangeiros foi o boxe, que tem um técnico cubano, um de Benin e outro de Guiné-Bissau, João Carlos Gomes de Barros, que está no Brasil desde 1995. "Fui contratado para transmitir o boxe que aprendi em Cuba. Toda técnica aprendi em Cuba", disse Barros, contando que chegou à ilha com 17 anos. "Os atletas adoram a minha forma de trabalho, nos damos muito bem. Já formei atletas aqui", completou. Até agora, o melhor resultado do boxe brasileiro aconteceu no Pan de Winnipeg (1999), com quatro medalhas (duas de prata e duas de bronze), segundo Barros. "No Rio, nossa intenção é superar Winnipeg e queremos pelo menos uma medalha de ouro." Handebol "espanhol" Ainda longe de desbancar os europeus, melhores do mundo no handebol, o Brasil contratou em 2005 técnicos espanhóis para as seleções masculina e feminina. "Foi uma das decisões mais esperadas por todos os que fazem parte do handebol brasileiro. Eles nos trazem o que se pratica de mais moderno e eficiente em nível mundial", comentou o presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Manoel Luiz Oliveira. As mulheres têm obtido bons resultados. No último Mundial, elas ficaram em 7.º lugar, tendo vencido a França, que era a campeã mundial, além de Coréia e Ucrânia. "O time já está em condição de ganhar de qualquer time, mas precisa de mais maturidade", afirmou o técnico Juan Oliver Coronado, da seleção feminina. Entre os homens, a diferença para os europeus é maior. No Mundial, a equipe brasileira ficou na 19.ª colocação. "Nos falta bastante, mas pouco a pouco vamos encurtando os espaços. Falta mais intercâmbio, mais jogos e torneios, e trabalho desde a base, que é o que temos feito", declarou Jordi Ribera, que, além de técnico, é coordenador de seleções. Entre outros esportes que optaram pela experiência de técnicos estrangeiros estão o tiro, com técnicos italianos, a esgrima com russos, o hipismo tem um sueco e a canoagem conta com um húngaro. A nacionalidade preferida pelos brasileiros é a cubana, com um total de seis técnicos, sendo três no beisebol. O pólo aquático também conta com um técnico cubano, Bárbaro Cervantes, na seleção masculina e há 12 anos no país.