Brasil termina Copa do Mundo de Judô com mais 3 ouros

No último dia de disputa da etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Judô, nesta segunda-feira, o Brasil disputou as quatro finais realizadas e terminou com três medalhas de ouro, conquistadas por Luciano Corrêa, Érika Miranda e Sarah Menezes. A única prata veio com Walter Santos. Atual campeão mundial na categoria até 100kg, Luciano Corrêa confirmou o favoritismo nesta segunda-feira e ficou com a medalha de ouro em Belo Horizonte. Na final, ele enfrentou o também brasileiro Leonardo Leite, seu reserva na seleção olímpica, e saiu com a vitória. Também titular da seleção, Érika Miranda venceu a final brasileira contra Raquel Silva na categoria até 52kg. Já na categoria até 48kg, Sarah Menezes levou a melhor sobre a cubana Zaylin Riaguet na decisão da medalha e provou estar em boa forma para representar o Brasil na Olimpíada. A única final do dia em que o Brasil não venceu foi a da categoria acima de 100kg, na qual Walter Santos foi derrotado pelo francês Teddy Riner. Nesse peso, o titular da seleção brasileira, João Gabriel Schlittler, acabou ficando apenas com a medalha de bronze em Belo Horizonte. Com o desempenho desta segunda-feira o Brasil terminou a etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Judô com 34 medalhas, sendo oito de ouro, 10 de prata e 16 de bronze - os brasileiros foram representados pelos seleção principal e a reserva, além das equipes sub-23 e júnior (tanto no feminino quanto no masculino).