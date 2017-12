Brasil termina em 13º na Universíade O Brasil terminou em 13º lugar na Universíade de Izmir, na Turquia. A delegação brasileira conquistou 15 medalhas, sendo 4 de outro, duas de prata e nove de bronze. A Rússia terminou em primeiro lugar no quadro final com um total de 65 medalhas - 26 de ouro, 16 de prata e 23 de bronze. A China fechou em segundo com 49 no total (21 de ouro, 16 de prata e 12 de bronze. O Japão foi o terceiro: 18 de ouro, 18 de prata e 20 de bronze.