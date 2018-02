Brasil termina em 3.º no Pan de boxe Helder Gonzaga, Alex Oliveira, Daniel Santos da Silva e Rafael Lima conquistaram quatro medalhas de prata para o Brasil no Torneio Pan-americano de Boxe, neste domingo, em Teresópolis (RJ). Com mais três bronzes garantidos anteriormente, a Seleção Brasileira ficou em terceiro lugar na classificação, com 14 pontos, atrás de Cuba, com 53, e República Dominicana, com 20. ?O terceiro lugar geral é um ótimo resultado, levando-se em conta o alto nível dos adversários?, avaliou o chefe da delegação brasileira, o cubano Otilio Toledo.