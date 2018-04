Brasil termina invicto 1ª fase do vôlei A seleção feminina de vôlei do Brasil confirmou seu favoritismo e venceu a Coréia do Sul, na despedida da primeira fase, por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/18 e 25/23. Com o resultado, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo A e vai enfrentar, nas quartas-de-final, o quarto colocado do B - Alemanha ou Estados Unidos. O jogo acontece na próxima terça-feira.