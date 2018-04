Brasil termina Mundial de Tae Kwon Do sem novas medalhas

O último dia de competições do Mundial de Tae Kwon Do, realizado na cidade de Chelyabinsk, na Rússia, não foi bom para os brasileiros. André Bilia, na categoria até 80kg, e Júlia Vasconcelos, até 62kg, até começaram bem, mas caíram prematuramente e encerraram a participação do País na competição sem novas medalhas.

Quem chegou mais perto de conquistar uma medalha foi Júlia Vasconcelos. Ela estreou bem, passando pela norte-americana Kyra Potter. Na sequência, nova vitória, desta vez sobre a italiana Daniela Rutulo. Mas nas quartas de final, a brasileira não foi páreo para a britânica Rochelle Booth.

Já André Bilia caiu nas oitavas de final nesta segunda-feira. Na estreia, ele passou pelo casaque Maksat Abdrambek de forma apertada. Na sequência, derrotou Christian De la Cruz, das Filipinas. Mas depois não resistiu ao iraniano Mehdi Khodabakshi, que avançou sem maiores dificuldades.

Com estes resultados, o Brasil encerrou a participação no Mundial com duas medalhas, ambas de bronze. Primeiro, foi Iris Sing que subiu no pódio na categoria até 46 quilos. Depois, Venilton Torres Teixeira repetiu o feito na categoria até 54kg.