Brasil termina o dia em último lugar no bobsled A equipe brasileira está em 25º lugar, entre 25 participantes, na prova de bobsled dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Turim, na Itália. Depois de duas baterias nesta sexta-feira, eles voltam a fazer uma descida no sábado, quando serão definidos os 20 melhores que disputarão a final no mesmo dia. Na primeira descida, nesta sexta-feira, a equipe brasileira levou um grande susto. O trenó virou na curva 19 da pista, mas eles conseguiram terminar a prova, mesmo com a cabeça no gelo numa velocidade de 130 km/h. O tempo foi 1m00s31 e ninguém ficou ferido - Ricardo Raschini, Marcio Silva, Claudinei Quirino e Edson Bindilatti saíram aplaudidos pelo público presente. Com o acidente, o capacete de Marcio Silva ficou estragado. Mas ele pegou um emprestado da equipe alemã e foi para a segunda descida, também nesta sexta-feira. Dessa vez, os brasileiros foram bem e fizeram 58s51. Assim, na soma geral, o tempo foi 1m58s82 - a primeira posição é da Alemanha, com 1m50s50. Perto do fim - O bobsled é a última participação do Brasil nos Jogos de Turim, que acabam no domingo. A delegação tinha 10 atletas, mas um foi cortado antes mesmo de começar a competição - Armando dos Santos, do bobsled, foi flagrado no exame antidoping preventivo. O melhor resultado brasileiro até agora foi de Isabel Clark, no snowboard, que ficou em 9º lugar. No esqui cross country, Hélio Freitas terminou na 93ª colocação (99 participantes) e Jaqueline Mourão conseguiu a 67ª posição (72 atletas). Já no esqui alpino, Mirella Arnhold conseguiu a 43ª posição entre 54 atletas e Nikolai Hentsch participou de 4 provas. No slalom gigante, ficou em 30º lugar (82 competidores) e no downhill, terminou na 43ª colocação (55 participantes) - mas ele não completou o slalom supergigante e o combinado.