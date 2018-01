Brasil termina o Mundial de Hipismo na décima posição O cavaleiro brasileiro Bernardo Alves terminou, neste sábado, a prova de saltos nos Jogos Mundiais Eqüestres na décima colocação. A competição está sendo disputada em Aachen, na Alemanha. Na prova, que contou com 25 conjuntos, Alves montou o cavalo Canturo e cometeu uma falta. A equipe brasileira teve quatro pontos perdidos na prova deste sábado e terminou a competição com 13,36 pontos perdidos. Os quatro melhores conjuntos que se classificaram para a final de domingo são: Bezzie Madden e Authentic (Estados Unidos), Jos Lansink e Cavalor Cumano (Bélgica), Ludger Beerbaum e L´Espoir (Alemanha) e Gerco Schroder e Eurocommerce Berlin (Holanda). Além de Bernardo Alves, a equipe brasileira foi representada por Alvaro Miranda, o Doda e Cassio Rivetti. Rodrigo Pessoa não participou do Mundial porque o seu cavalo, Baloubet, está machucado.