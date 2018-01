Brasil totaliza 13 medalhas na natação A equipe brasileira conquistou 13 medalhas no primeiro dia de finais da etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). Foram 7 de bronze, 5 de prata e apenas 1 de ouro, com Thiago Pereira nos 400 metros medley. Com essa performance, o Brasil já soma 31 medalhas em 8 etapas da Copa do Mundo, que termina agora em Belo Horizonte. Ainda neste sábado, os atletas voltam a cair na piscina, a partir das 17h30 (a SporTV transmite ao vivo), para as eliminatórias das provas que terão final na manhã de domingo - começa às 9h30. Grande nome da natação brasileira na atualidade, Thiago Pereira conquistou também o bronze nos 100 metros medley. Outro a ganhar duas medalhas neste sábado foi Kaio Márcio Almeida, ambas de prata: 50 metros borboleta e 200 metros borboleta (com novo recorde sul-americano na última). E Marcelo Tomazini levou uma de prata nos 200 metros peito e uma de bronze nos 50 metros peito. O Brasil também levou prata nos 50 metro peito (Eduardo Fischer) e nos 50 metros livre (Rebeca Gusmão). As demais medalhas de bronze foram nos 100 metros peito (Mariana Katsuno), 400 metros medley (Lucas Salatta), 100 metros livre (Rodrigo Castro), 50 metros livre (Flávia Delaroli) e 400 metros livre (Armando Negreiros). O destaque do dia foi o sul-africano Ryk Neethling, maior nome desta edição da Copa do Mundo, que venceu as três provas que disputou. Veja quem ganhou medalha de ouro neste sábado: 100m livre - Ryk Neethling (AFS) 200m livre - Kaitlin Sandeno (EUA) 50m peito - Roman Sludnov (RUS) 100m peito - Elena Bogomazova (RUS) 400m medley - Thiago Pereira (BRA) 100m borboleta - Natalie Coughlin (EUA) 100m costas - Thoma Rupprath (ALE) 50m costas - Ilona Hlavackova (RCH) 200m borboleta - Nikolay Skvortsov (RUS) 200m medley - Kaitlin Sandeno (EUA) 400m livre - Yuri Prilukov (RUS) 50 metros livre - Therese Alshammar (SUE) 200m peito - Roman Sludnov (RUS) 800m livre - Camelia Potec (ROM) 100m medley - Ryk Neethling (AFS) 200m costas - Antje Buschschulte (ALE) 50m borboleta - Ryk Neethling (AFS)