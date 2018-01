Brasil totaliza 3 medalhas na ginástica A seleção brasileira totalizou 3 medalhas no primeiro dia de finais da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica, neste sábado, no ginásio do Ibirapuera. Foram duas de bronze, com Camila Comin e Mosiah Rodrigues, e uma de prata, conquistada por Laís Souza. Mas o grande destaque foi a China, com 3 de ouro. A melhor performance brasileira neste sábado foi de Laís Souza, que ficou em segundo lugar na prova do salto. Já Camila Comin terminou na terceira colocação na paralela, enquanto que, entre os homens, Mosiah Rodrigues também foi terceiro no cavalo com alças. "Ganhar medalha aqui, no Brasil, é muito difícil porque raramente temos competição de ginástica no País. Vou guardar com muito carinho", comemorou Laís Souza, mostrando orgulhosa a prata conquistada no salto. "A experiência ajudou a controlar os nervos. É a primeira série perfeita que eu faço no cavalo com alças desde a Olimpíada", disse Mosiah Rodrigues, de 23 anos, que foi o único brasileiro a competir na ginástica masculina nos Jogos de Atenas, em 2004. Ficou para amanhã - Daiane dos Santos participou de duas finais neste sábado, mas não levou medalha - ficou em 4º lugar no salto e em 6º na paralela. A sua grande chance será mesmo domingo, quando disputará o ouro na prova do solo, a partir das 9h30, também no ginásio do Ibirapuera. O Brasil tem outras chances de medalha neste domingo. Laís Souza compete no solo, enquanto Ana Paula Rodrigues e Camila Comin estão na disputa da trave. Entre os homens, Victor Rosa tenta ir ao pódio no salto e na barra, prova da qual Mosiah Rodrigues também participará. Veja quem levou medalha de ouro até agora na etapa de São Paulo: Masculino Argolas - Chen Yibing (China) Cavalo - Dong Zhendong (China) Solo - Robert Gal (Hungria) Feminino Salto - Oksana Chusovitina (Usbequistão) Paralela - Yufei Zhang (China)