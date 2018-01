Brasil treina para enfrentar Itália A seleção brasileira masculina de vôlei se reapresentou nesta quarta-feira ao técnico Bernardinho e treina na quinta-feira em Brasília para os dois jogos contra a Itália, sábado e domingo, pela quinta rodada da Liga Mundial. Estará em jogo a liderança do grupo B. As duas partidas estão marcadas para as 10h e serão transmitidas ao vivo pela TV Globo. A diferença na campanha das duas equipes, até o momento, é de apenas um set: os brasileiros venceram 23, contra 22 dos rivais, e ocupam a liderança com 15 pontos - sete vitórias e uma derrota, justamente para a Itália. O ponta Giovane conhece bem os adversários, pois na última temporada atuou pelo Cuneo. Ele convocou a torcida brasiliense: "Se vencermos os dois jogos estaremos classificados para a fase final. A Itália é uma das melhores equipes do mundo e também quer nos vencer para passar à próxima fase. Estamos quase empatados no grupo B e uma coisa que pode fazer a diferença a nosso favor é o grito da torcida, que perturba o adversário e nos dá muita força dentro de quadra." Nas estatísticas, a Itália lidera no ataque, seguidos por Sérvia e Montenegro. O Brasil está em terceiro lugar nesse fundamento. Na defesa, a Itália segue em primeiro, na frente do Brasil. No levantamento, as posições se invertem.