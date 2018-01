Brasil usará uniforme fashion no Pan Os atletas brasileiros vão vestir um uniforme fashion. O estilista Alexandre Herchcovitch assina os modelos da Olympikus que os brasileiros usarão no Pan-Americano de São Domingos, na República Dominicana, de 1 a 17 de agosto, e na Olimpíada de Atenas, em 2004. Não há inovações nos tecidos - a tecnologia incorpora uniformes ?que respiram?, têm fator de proteção solar e maiôs com canaletas. A novidade está no design, especialmente no contraste das cores da bandeira brasileira "mais luminosas" e nos recortes dos modelos. "Os uniformes foram feitos para revelar curvas, músculos, formas, o corpo, além de terem conforto e funcionalidade", resume Herchcovitch. O diferente, segundo a empresa do grupo Azaléia, é a parceria entre a marca esportiva e um estilista de renome. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, disse que países como a França e o Japão, já vestiram seus atletas com modelos de Ives St Laurent e Kenzo. Parte das 300 peças desenhadas pelo estilista para o Pan foram exibidas hoje, em desfile da Olympikus, na CouroModas, em São Paulo. No evento, a marca anunciou que sua parceria com o COB seguirá até os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Daniele Hypólito foi a musa do estilista - a vontade de desenhar maiôs para a ginástica fez Herchcovitch entrar em contato com a atleta e, consequentemente com o COB e a Olympikus. Acabou contratado para fazer a coleção toda. Também se inspirou no corpo humano, nos movimentos de cada esporte e teve de seguir as regras das confederações. Atendeu a alguns pedidos de atletas, como o de não usar cor clara na parte de cima do uniforme da ginástica, e - para frustração dos fãs - de encompridar os shorts das meninas do vôlei. "Eles grudavam no corpo, subiam, e elas tinham de ficar arrumando." De mãos dadas com Daniele, Herchcovicth encerrou o desfile de hoje, que teve a presença de Escadinha, da seleção brasileira de vôlei campeã mundial, do ex-jogador Montanaro, do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima e do velocista Claudinei Quirino - exibiu um macaquinho colocado ao corpo e aprovou o modelo. "O tecido é leve, tem elasticidade. O uniforme ficou bonito. As cores chamam a atenção. É fashion. Faz quem é feio ficar bonito." O enxoval do Pan terá 42 itens, entre uniformes de competição, treinos e para serem usados na Vila Olímpica, bolsas, meias, tênis e calçados esportivos. A Olympikus vai confeccionar cerca de 25 mil itens, para as 35 modalidades. Herchcovitch vai para São Domingos e para Atenas.