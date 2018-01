Brasil vai à Copa Latina de natação O Brasil vai disputar a Copa Latina de Natação, até domingo, com um ?dream team? de juniores. O torneio reunirá os melhores nadadores até 20 anos, no feminino, e até 18 anos, no masculino, da Espanha, França, Itália, Brasil, Chile, República Dominicana, dentre outros países latinos. O Brasil levou 21 atletas e amanhã nadam Armando Negreiros e Kaio Márcio, medalha de ouro nos 800 m, livre, e 200, borboleta, respectivamente, no Troféu José Finkel. Hoje, em Coral Springs (EUA), César Castro, de 19 anos, passou à final do Grand Prix de Saltos Ornamentais, ao ficar em 5.º lugar no trampolim de três metros.