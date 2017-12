Brasil vai à final do 4 x 400 A equipe brasileira de revezamento marcou o tempo de 3min.00s75; venceu a sua série e garantiu, neste sábado, sua vaga na final da prova de 4 x 400 do Mundial de Atletismo que está sendo disputado em Edmonton, no Canadá. O tempo conquistado pelos brasileiros só ficou atrás da equipe dos Estados Unidos, que fez o tempo de 3min.00s07. Além de Estados Unidos e Brasil, estão classificados para a final as equipes da Inglaterra, Alemanha, Jamaica, Bahamas e Polônia.