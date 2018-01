Brasil vai à final no beach soccer O Brasil derrotou Portugal por 7 a 2 e irá disputar a final do 9º Mundial de Beach Soccer, no Rio de Janeiro. Na outra semifinal, a Espanha ganhou da França por 5 a 4. Assim, a seleção brasileira, que busca seu 8º título do campeonato, irá enfrentar os espanhóis na decisão deste domingo, a partir das 9h30, com transmissão ao vivo da TV Globo.