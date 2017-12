Brasil vai ao Mundial de Beisebol Com duas vitórias e quatro derrotas, a seleção brasileira de beisebol garantiu neste domingo, no Pan-Americano de Cartagena, na Colômbia, uma vaga para o Mundial que será disputado no ano que vem na Holanda. O torneio colombiano classificava seis times para o Mundial e o Brasil, que venceu neste domingo a equipe de Porto Rico por 2 a 0, num jogo adiado pela chuva, terminou em sexto lugar. O destaque brasileiro foi o pitcher Marcio Sanake, que parou os rebatedores porto-riquenhos.