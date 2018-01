Brasil vai bem na Ginástica Artística O Brasil fez bonito no Torneio Internacional de Ginástica Artística disputado neste final de semana em Curitiba. Além das ginastas brasileiras, também participaram do torneio as equipes dos Estados Unidos e da Ucrânia. A competição serviu como treinamento para o Campeonato Mundial, que será disputado em novembro, na Hungria. No sábado, foram disputadas as competições por equipes e individual geral. Com duas equipes, o time brasileiro terminou em segundo lugar, perdendo apenas para as americanas. A Ucrânia ficou em terceiro e a equipe B do Brasil acabou na quarta colocação. Já no individual geral, só deu Estados Unidos. Carly Pattson ficou com o primeiro lugar, deixando suas compatriotas Hollie Zise e Terin Hunthrey em segundo e terceiro, respectivamente. A melhor ginasta brasileira foi a curitibana Camila Comin, que acabou em sexto lugar. Neste domingo foi a vez da competição por aparelhos. E aí, brilhou a estrela da nossa maior ginasta, Daniele Hypólito. Ela ficou em primeiro no Salto sobre o cavalo. A americana Carly Pattson foi a segunda colocada. Em terceiro um empate entre a também americana Tia Orlando e a ucraniana Alina Kovich. Na Trave, Carly ficou em primeiro, com Hollie Zise em segundo. Daniele fez uma boa apresentação e conquistou o terceiro lugar. Os Estados Unidos dominaram a disputa no Solo. Tia Orlando foi a primeira colocada, Carly a segunda e Terin Hunthrey a terceira. Nas Paralelas Assimétricas, vitória de Alina Kovich, da Ucrânia. Em segundo ficou a americana Hollie e em terceiro outra americana, Chellsie Nemnel. As brasileiras Camila Comin e Ana Paula Rodrigues terminaram empatadas em quarto lugar neste aparelho. A equipe principal do Brasil foi formada por Daniele Hypólito, Camila Comin, Laís Souza, Caroline Molinari, Ana Paula Rodrigues e Stefanie Salani. Esta mesma equipe deve ser confirmada para a disputa do Campeonato Mundial por Aparelhos, em novembro, na Hungria.